Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 777 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 BIST 100 PD PD/DD Koç Holding 35.959.034.349 1,11 Garanti Bankası 32.298.000.000 0,69 Tüpraş 30.350.807.040 4,08 Aselsan 28.408.800.000 3,03 Turkcell 28.226.000.000 1,91 Bim Mağazalar 26.959.680.000 8,51 Ereğli Demir Çelik 26.075.000.000 0,86 Akbank 26.000.000.000 0,60 Enka İnşaat 22.550.000.000 0,62 Türk Hava Yolları 21.196.800.000 0,58 İş Bankası (C) 18.224.878.500 0,39 Ford Otosan 17.598.136.500 5,14 İskenderun Demir Çelik 16.501.000.000 0,99 Sabancı Holding 15.037.776.971 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 13.515.282.054 0,34 Türk Telekom 13.335.000.000 2,41 Şişe Cam 12.127.500.000 0,92 Anadolu Efes 11.901.315.786 0,86 Arçelik 10.392.699.793 1,16 ICBC Turkey Bank 9.657.800.000 8,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)