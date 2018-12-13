Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 777 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 36.136.547.213 1,12 Garanti Bankası 32.172.000.000 0,69 Tüpraş 30.225.597.440 4,06 Aselsan 28.340.400.000 3,02 Turkcell 27.566.000.000 1,86 Ereğli Demir Çelik 27.160.000.000 0,90 Bim Mağazalar 26.914.140.000 8,50 Akbank 25.680.000.000 0,59 Enka İnşaat 23.000.000.000 0,64 Türk Hava Yolları 21.252.000.000 0,58 İş Bankası (C) 18.449.877.000 0,40 Ford Otosan 17.545.500.000 5,13 İskenderun Demir Çelik 16.762.000.000 1,01 Sabancı Holding 15.119.393.129 0,53 Türk Telekom 13.545.000.000 2,45 Yapı ve Kredi Bank. 13.515.282.054 0,34 Şişe Cam 12.487.500.000 0,95 Anadolu Efes 12.363.157.891 0,89 Arçelik 10.575.146.408 1,18 ICBC Turkey Bank 9.692.200.000 8,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)









