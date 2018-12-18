Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 775 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 36.314.060.076 1,12 Garanti Bankası 33.642.000.000 0,72 Tüpraş 30.626.268.160 4,12 Aselsan 26.744.400.000 2,85 Akbank 26.640.000.000 0,62 Turkcell 26.598.000.000 1,80 Bim Mağazalar 26.534.640.000 8,38 Ereğli Demir Çelik 26.180.000.000 0,86 Enka İnşaat 23.200.000.000 0,64 Türk Hava Yolları 21.265.800.000 0,58 İş Bankası (C) 19.034.873.100 0,41 Ford Otosan 17.931.501.000 5,24 İskenderun Demir Çelik 16.095.000.000 0,97 Sabancı Holding 15.364.241.600 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.346.341.029 0,33 Türk Telekom 13.335.000.000 2,41 Anadolu Efes 12.232.894.734 0,88 Şişe Cam 11.767.500.000 0,89 Arçelik 10.304.855.126 1,15 Vakıflar Bankası 9.425.000.000 0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)