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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 799 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 799 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 35.629.367.603 1,10 Garanti Bankası 33.390.000.000 0,72 Tüpraş 29.374.172.160 3,95 Akbank 27.400.000.000 0,63 ASELSAN 27.291.600.000 2,91 Turkcell 26.202.000.000 1,77 Bim Mağazalar 26.109.600.000 8,24 Ereğli Demir Çelik 25.095.000.000 0,83 Enka İnşaat 22.700.000.000 0,63 Türk Hava Yolları 22.093.800.000 0,60 İş Bankası (C) 20.114.865.900 0,43 Ford Otosan 18.089.410.500 5,29 İskenderun Demir Çelik 16.298.000.000 0,98 Sabancı Holding 15.160.201.207 0,53 Türk Telekom 13.580.000.000 2,46 Yapı ve Kredi Bank. 13.515.282.054 0,34 Şişe Cam 12.487.500.000 0,95 Anadolu Efes 12.078.947.365 0,87 Arçelik 10.615.690.101 1,18 Vakıflar Bankası 9.725.000.000 0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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