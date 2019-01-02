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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 794 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 794 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 35.959.034.349 1,11 Garanti Bankası 32.424.000.000 0,70 Tüpraş 28.672.998.400 3,86 Aselsan 26.790.000.000 2,86 Akbank 26.040.000.000 0,60 Turkcell 25.938.000.000 1,75 Bim Mağazalar 25.669.380.000 8,10 Ereğli Demir Çelik 24.500.000.000 0,81 Enka İnşaat 23.200.000.000 0,64 Türk Hava Yolları 21.693.600.000 0,59 İş Bankası (C) 19.259.871.600 0,41 Ford Otosan 17.194.590.000 5,03 İskenderun Demir Çelik 15.979.000.000 0,96 Sabancı Holding 14.650.100.225 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 13.430.811.542 0,33 Türk Telekom 13.195.000.000 2,39 Şişe Cam 12.330.000.000 0,94 Anadolu Efes 11.936.842.102 0,86 Arçelik 10.298.097.844 1,15 Vakıflar Bankası 9.425.000.000 0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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