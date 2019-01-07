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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 799 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 799 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD KOC HOLDING 34.716.443.620 1,24 T. GARANTI BANKASI 34.314.000.000 1,19 AKBANK 31.044.000.000 1,16 TUPRS TURKIYE PETROL AS 28.748.124.160 2,99 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.312.000.000 0,84 ASELSAN 26.174.400.000 1,89 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 26.109.600.000 0,63 EREGLI DEMIR CELIK 25.620.000.000 0,72 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 22.650.000.000 1,27 TURK HAVA YOLLARI AS 20.769.000.000 1,96 T. IS BANKASI C GRUBU 19.124.872.500 1,05 FORD OTOMOTIV SANAYI 17.440.227.000 1,59 ISKENDERUN DEMIR CELIK 16.239.999.999 0,85 HACI OMER SABANCI HOLDING 14.935.757.280 2,50 TURKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. 14.160.000.000 -0,25 YAPI VE KREDI BANKASI AS 13.430.811.090 1,06 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 13.090.000.000 0,56 T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 11.745.000.000 0,85 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.670.394.733 0,30 ARCELIK 9.906.175.485 7,46

(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)


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