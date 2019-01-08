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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 810 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 810 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 35.882.957.408 1,11 Garanti Bankası 34.398.000.000 0,74 Akbank 30.368.000.000 0,70 Tüpraş 29.524.423.680 3,97 Turkcell 27.984.000.000 1,89 Bim Mağazalar 26.777.520.000 8,45 ASELSAN 26.128.800.000 2,79 Ereğli Demir Çelik 26.005.000.000 0,86 Enka İnşaat 22.550.000.000 0,62 Türk Hava Yolları 20.851.800.000 0,57 İş Bankası (C) 18.944.873.700 0,41 Ford Otosan 17.563.045.500 5,13 İskenderun Demir Çelik 16.675.000.000 1,00 Sabancı Holding 15.160.201.207 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.261.870.516 0,33 Türk Telekom 12.985.000.000 2,35 Şişe Cam 12.195.000.000 0,93 Anadolu Efes 11.261.842.102 0,81 Arçelik 10.196.738.613 1,14 Vakıflar Bankası 9.500.000.000 0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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