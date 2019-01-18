Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 839 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.661.445.502 1,23 Garanti Bankası 38.556.000.000 0,83 Akbank 34.684.000.000 0,80 Tüpraş 32.279.034.880 4,34 Turkcell 30.866.000.000 2,09 Bim Mağazalar 27.733.860.000 8,76 Ereğli Demir Çelik 27.195.000.000 0,90 ASELSAN 27.086.400.000 2,89 Enka İnşaat 23.050.000.000 0,64 İş Bankası (C) 22.859.847.600 0,49 Türk Hava Yolları 19.651.200.000 0,54 Ford Otosan 19.422.868.500 5,68 İskenderun Demir Çelik 18.821.000.000 1,13 Sabancı Holding 16.914.948.588 0,59 Yapı ve Kredi Bank. 14.951.280.773 0,37 Türk Telekom 14.245.000.000 2,58 Şişe Cam 12.555.000.000 0,95 Arçelik 11.926.602.818 1,33 Anadolu Efes 11.901.315.786 0,86 Vakıflar Bankası 10.750.000.000 0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)