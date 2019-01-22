Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Konya Ticaret Borsası ekonomi dünya mersin
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti
Hayatımız Maden dediler
Hayatımız Maden dediler
Kota 100 bine çıktı
Kota 100 bine çıktı

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 850 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 850 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.422.214.917 1,25 Garanti Bankası 37.884.000.000 0,82 Akbank 33.800.000.000 0,78 Tüpraş 32.980.208.640 4,43 Turkcell 31.438.000.000 2,12 Ereğli Demir Çelik 28.980.000.000 0,96 Bim Mağazalar 28.022.280.000 8,85 ASELSAN 27.884.400.000 2,97 İş Bankası (C) 23.669.842.200 0,51 Enka İnşaat 23.000.000.000 0,64 Türk Hava Yolları 20.189.400.000 0,55 Ford Otosan 19.966.779.000 5,84 İskenderun Demir Çelik 19.053.000.000 1,14 Sabancı Holding 16.914.948.588 0,59 Yapı ve Kredi Bank. 15.627.044.875 0,39 Türk Telekom 14.420.000.000 2,61 Şişe Cam 12.982.500.000 0,99 Anadolu Efes 12.528.947.365 0,91 Arçelik 12.230.680.511 1,36 Vakıflar Bankası 10.875.000.000 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsa şirketlerinin Piyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1