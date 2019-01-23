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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 855 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 855 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.121.266.611 1,30 Garanti Bankası 37.632.000.000 0,81 Akbank 33.540.000.000 0,78 Tüpraş 33.330.795.520 4,48 Turkcell 32.450.000.000 2,19 Ereğli Demir Çelik 29.120.000.000 0,96 Bim Mağazalar 27.916.020.000 8,81 ASELSAN 27.884.400.000 2,97 İş Bankası (C) 24.569.836.200 0,53 Enka İnşaat 23.500.000.000 0,65 Türk Hava Yolları 20.148.000.000 0,55 Ford Otosan 19.984.324.500 5,84 İskenderun Demir Çelik 18.792.000.000 1,13 Sabancı Holding 16.894.544.549 0,59 Yapı ve Kredi Bank. 16.133.867.952 0,40 Türk Telekom 15.050.000.000 2,73 Anadolu Efes 12.564.473.681 0,91 Şişe Cam 12.465.000.000 0,95 Arçelik 12.230.680.511 1,36 Vakıflar Bankası 11.075.000.000 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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