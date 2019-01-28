Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 885 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.983.471.948 1,33 Garanti Bankası 38.640.000.000 0,83 Akbank 34.684.000.000 0,80 Tüpraş 34.232.304.640 4,60 Turkcell 31.548.000.000 2,13 Ereğli Demir Çelik 30.275.000.000 1,00 Aselsan 28.796.400.000 3,07 Bim Mağazalar 28.037.460.000 8,85 İş Bankası (C) 24.569.836.200 0,53 Enka İnşaat 24.100.000.000 0,67 Ford Otosan 21.177.418.500 6,19 Türk Hava Yolları 20.796.600.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 19.546.000.000 1,17 Sabancı Holding 18.118.786.907 0,63 Yapı ve Kredi Bank. 16.471.750.004 0,41 Türk Telekom 16.100.000.000 2,92 Şişe Cam 13.500.000.000 1,03 Arçelik 12.500.971.793 1,39 Anadolu Efes 12.457.894.734 0,90 Vakıflar Bankası 11.375.000.000 0,43





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

















