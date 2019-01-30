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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 892 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 892 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.276.779.953 1,37 Garanti Bankası 38.178.000.000 0,82 Akbank 35.620.000.000 0,82 Tüpraş 34.407.598.080 4,63 Turkcell 32.692.000.000 2,21 Ereğli Demir Çelik 29.995.000.000 0,99 Aselsan 29.389.200.000 3,13 Bim Mağazalar 27.764.220.000 8,77 İş Bankası (C) 25.784.828.100 0,55 Enka İnşaat 25.150.000.000 0,70 Ford Otosan 21.966.966.000 6,42 Türk Hava Yolları 21.555.600.000 0,59 İskenderun Demir Çelik 19.633.000.000 1,18 Sabancı Holding 19.200.200.991 0,67 Yapı ve Kredi Bank. 16.640.691.029 0,41 Türk Telekom 16.625.000.000 3,01 Şişe Cam 14.850.000.000 1,13 Anadolu Efes 12.955.263.154 0,94 Arçelik 12.622.602.869 1,41 Vakıflar Bankası 11.675.000.000 0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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