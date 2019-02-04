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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 875 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 875 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.059.548.889 1,33 Garanti Bankası 37.506.000.000 0,80 Akbank 35.568.000.000 0,81 Tüpraş 33.806.592.000 4,55 Turkcell 32.098.000.000 2,17 Ereğli Demir Çelik 28.945.000.000 0,95 Aselsan 27.724.800.000 2,96 Bim Mağazalar 27.415.080.000 8,66 İş Bankası (C) 25.874.827.500 0,56 Enka İnşaat 24.300.000.000 0,67 Türk Hava Yolları 20.631.000.000 0,56 Ford Otosan 19.984.324.500 5,84 İskenderun Demir Çelik 19.343.000.000 1,16 Sabancı Holding 18.812.524.244 0,65 Türk Telekom 18.060.000.000 2,42 Yapı ve Kredi Bank. 16.387.279.491 0,42 Şişe Cam 14.895.000.000 1,17 Arçelik 12.778.020.357 1,56 Anadolu Efes 12.742.105.260 0,92 Vakıflar Bankası 11.725.000.000 0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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