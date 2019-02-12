Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 890 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.972.472.187 1,36 Garanti Bankası 38.094.000.000 0,82 Tüpraş 35.960.197.120 4,84 Akbank 35.620.000.000 0,81 Turkcell 33.682.000.000 2,28 Ereğli Demir Çelik 29.995.000.000 1,06 Bim Mağazalar 28.022.280.000 8,85 ASELSAN 27.496.800.000 2,93 Enka İnşaat 25.300.000.000 0,70 İş Bankası (C) 25.244.831.700 0,51 Ford Otosan 20.493.144.000 5,99 Türk Hava Yolları 20.437.800.000 0,56 İskenderun Demir Çelik 19.575.000.000 1,24 Türk Telekom 18.935.000.000 2,54 Sabancı Holding 18.934.948.480 0,66 Yapı ve Kredi Bank. 17.485.396.158 0,45 Şişe Cam 14.332.500.000 1,13 Arçelik 13.460.505.844 1,64 Anadolu Efes 13.132.894.733 0,95 Vakıflar Bankası 12.525.000.000 0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)