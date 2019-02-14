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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 872 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 872 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.617.446.460 1,35 Garanti Bankası 37.212.000.000 0,80 Tüpraş 36.085.406.720 3,67 Akbank 34.788.000.000 0,79 Turkcell 32.758.000.000 2,21 Ereğli Demir Çelik 30.310.000.000 1,07 Bim Mağazalar 27.961.560.000 8,83 ASELSAN 27.337.200.000 2,91 İş Bankası (C) 25.109.832.600 0,51 Enka İnşaat 23.700.000.000 0,65 Türk Hava Yolları 19.540.800.000 0,53 İskenderun Demir Çelik 19.285.000.000 1,23 Türk Telekom 18.970.000.000 2,55 Ford Otosan 18.949.140.000 4,87 Sabancı Holding 18.322.827.300 0,64 Yapı ve Kredi Bank. 16.809.632.055 0,43 Şişe Cam 14.625.000.000 1,15 Arçelik 13.541.593.228 1,65 Vakıflar Bankası 12.000.000.000 0,42 Anadolu Efes 11.670.394.734 0,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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