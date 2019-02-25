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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 897 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 897 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.914.113.925 1,41 Garanti Bankası 37.002.000.000 0,79 Tüpraş 36.010.280.960 3,67 Akbank 35.672.000.000 0,81 Ereğli Demir Çelik 31.815.000.000 1,12 Turkcell 31.372.000.000 1,97 Aselsan 28.614.000.000 3,05 Bim Mağazalar 26.944.500.000 8,51 İş Bankası (C) 25.289.831.400 0,51 Enka İnşaat 25.000.000.000 0,69 İskenderun Demir Çelik 20.474.000.000 1,30 Ford Otosan 20.229.961.500 5,20 Türk Hava Yolları 19.361.400.000 0,53 Sabancı Holding 18.832.928.283 0,64 Türk Telekom 18.515.000.000 2,48 Yapı ve Kredi Bank. 17.823.278.209 0,46 Şişe Cam 15.457.500.000 1,21 Arçelik 14.109.204.920 1,72 Vakıflar Bankası 12.625.000.000 0,45 Anadolu Efes 12.280.263.155 0,89


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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