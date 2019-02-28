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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 901 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 901 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.522.729.457 1,43 Garanti Bankası 36.876.000.000 0,79 Tüpraş 36.661.370.880 3,73 Akbank 35.464.000.000 0,81 Ereğli Demir Çelik 32.830.000.000 1,16 Turkcell 31.570.000.000 1,98 ASELSAN 27.907.200.000 2,75 Bim Mağazalar 26.382.840.000 8,33 İş Bankası (C) 25.964.826.900 0,52 Enka İnşaat 24.950.000.000 0,69 İskenderun Demir Çelik 21.605.000.000 1,37 Ford Otosan 19.791.324.000 5,08 Türk Hava Yolları 19.568.400.000 0,53 Türk Telekom 19.040.000.000 2,55 Sabancı Holding 18.363.635.379 0,63 Yapı ve Kredi Bank. 18.076.689.748 0,46 Şişe Cam 15.142.500.000 1,19 Arçelik 14.055.146.664 1,72 Vakıflar Bankası 12.825.000.000 0,45 Anadolu Efes 12.090.789.470 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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