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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 900 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 900 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.345.216.594 1,42 Garanti Bankası 37.632.000.000 0,81 Tüpraş 36.761.538.560 3,74 Akbank 35.984.000.000 0,82 Ereğli Demir Çelik 31.920.000.000 1,13 Turkcell 30.954.000.000 1,94 ASELSAN 27.702.000.000 2,73 İş Bankası (C) 27.179.818.800 0,55 Bim Mağazalar 25.760.460.000 8,13 Enka İnşaat 24.650.000.000 0,77 İskenderun Demir Çelik 21.199.000.000 1,35 Türk Hava Yolları 19.872.000.000 0,64 Ford Otosan 19.159.686.000 4,92 Sabancı Holding 18.669.695.969 0,64 Türk Telekom 18.375.000.000 2,47 Yapı ve Kredi Bank. 18.245.630.773 0,47 Şişe Cam 14.670.000.000 1,15 Arçelik 14.001.088.408 1,71 Vakıflar Bankası 13.100.000.000 0,46 Anadolu Efes 12.173.684.207 1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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