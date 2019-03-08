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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 873 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 873 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.747.600.822 1,37 Garanti Bankası 36.456.000.000 0,78 Tüpraş 36.235.658.240 3,69 Akbank 33.488.000.000 0,76 Ereğli Demir Çelik 30.695.000.000 1,08 Turkcell 30.690.000.000 1,93 İş Bankası (C) 27.044.819.700 0,54 Bim Mağazalar 26.534.640.000 7,56 ASELSAN 26.242.800.000 2,59 Enka İnşaat 24.650.000.000 0,77 İskenderun Demir Çelik 20.387.000.000 1,30 Türk Hava Yolları 18.423.000.000 0,59 Ford Otosan 18.352.593.000 4,71 Yapı ve Kredi Bank. 18.076.689.748 0,46 Sabancı Holding 17.894.342.475 0,61 Türk Telekom 17.780.000.000 2,39 Şişe Cam 14.265.000.000 1,12 Arçelik 14.014.602.972 1,71 Vakıflar Bankası 12.675.000.000 0,45 Anadolu Efes 12.232.894.734 1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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