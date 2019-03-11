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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 869 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 869 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.062.908.349 1,35 Tüpraş 36.310.784.000 3,70 Garanti Bankası 36.288.000.000 0,78 Akbank 32.760.000.000 0,75 Turkcell 31.658.000.000 1,99 Ereğli Demir Çelik 31.360.000.000 1,11 İş Bankası (C) 27.134.819.100 0,55 Bim Mağazalar 25.608.660.000 7,29 ASELSAN 25.353.600.000 2,50 Enka İnşaat 24.700.000.000 0,77 İskenderun Demir Çelik 20.590.000.000 1,31 Yapı ve Kredi Bank. 17.992.219.235 0,46 Türk Telekom 17.955.000.000 2,41 Türk Hava Yolları 17.884.800.000 0,57 Ford Otosan 17.738.500.500 4,56 Sabancı Holding 17.363.837.453 0,59 Şişe Cam 14.760.000.000 1,16 Arçelik 13.582.136.921 1,66 Vakıflar Bankası 12.725.000.000 0,45 Anadolu Efes 12.067.105.260 1,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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