Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 873 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD Koç Holding44.986.831.4071,35 Garanti Bankası40.362.000.0000,86 Tüpraş36.911.790.0803,76 Akbank34.528.000.0000,79 Ereğli Demir Çelik31.255.000.0001,10 Turkcell29.436.000.0001,85 İş Bankası (C)27.809.814.6000,56 Aselsan25.467.600.0002,51 Enka İnşaat24.450.000.0000,76 Bim Mağazalar24.242.460.0006,90 İskenderun Demir Çelik21.141.000.0001,34 Türk Hava Yolları19.016.400.0000,61 Yapı ve Kredi Bank.19.005.865.3890,49 Türk Telekom17.920.000.0002,40 Sabancı Holding17.404.645.5310,59 Ford Otosan17.264.772.0004,43 Şişe Cam13.927.500.0001,09 Vakıflar Bankası13.325.000.0000,47 Arçelik12.210.408.6641,49 Anadolu Efes12.114.473.6811,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)