Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar zeytin dik yüzde 65 hibe desteği al ekonomi mersin Bursa
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“
Altının gözü zirvede
Altının gözü zirvede

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 820 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 820 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.487.292.098 1,25 Garanti Bankası 33.516.000.000 0,72 Tüpraş 33.205.585.920 3,38 Akbank 31.200.000.000 0,71 Ereğli Demir Çelik 31.010.000.000 1,09 Turkcell 26.378.000.000 1,66 İş Bankası (C) 25.019.833.200 0,50 ASELSAN 23.620.800.000 2,33 Bim Mağazalar 23.604.900.000 6,72 Enka İnşaat 23.450.000.000 0,73 İskenderun Demir Çelik 20.793.000.000 1,32 Türk Hava Yolları 17.898.600.000 0,57 Yapı ve Kredi Bank. 17.738.807.696 0,45 Ford Otosan 16.815.607.200 4,32 Sabancı Holding 16.017.170.858 0,55 Türk Telekom 15.540.000.000 2,08 Şişe Cam 12.712.500.000 1,00 Arçelik 12.169.864.972 1,49 Anadolu Efes 10.977.631.576 0,97 Vakıflar Bankası 10.875.000.000 0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsa şirketlerinin Piyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5