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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 841 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 841 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.882.036.026 1,29 Garanti Bankası 36.876.000.000 0,79 Tüpraş 33.456.005.120 3,41 Akbank 33.436.000.000 0,76 Ereğli Demir Çelik 32.900.000.000 1,16 Turkcell 27.456.000.000 1,72 İş Bankası (C) 25.874.827.500 0,52 ASELSAN 24.418.800.000 2,41 Bim Mağazalar 24.181.740.000 6,89 Enka İnşaat 24.050.000.000 0,75 İskenderun Demir Çelik 21.141.000.000 1,34 Türk Hava Yolları 19.637.400.000 0,63 Yapı ve Kredi Bank. 18.245.630.773 0,47 Ford Otosan 17.720.955.000 4,55 Sabancı Holding 16.282.423.369 0,56 Türk Telekom 15.295.000.000 2,05 Şişe Cam 12.982.500.000 1,02 Arçelik 12.203.651.382 1,49 Anadolu Efes 11.356.578.944 1,01 Vakıflar Bankası 11.025.000.000 0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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