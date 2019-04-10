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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 842 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 842 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.476.292.338 1,28 Garanti Bankası 36.960.000.000 0,79 Ereğli Demir Çelik 33.390.000.000 1,18 Tüpraş 32.804.915.200 3,34 Akbank 32.604.000.000 0,74 Turkcell 27.742.000.000 1,74 İş Bankası (C) 26.009.826.600 0,52 Enka İnşaat 24.550.000.000 0,76 ASELSAN 24.168.000.000 2,39 Bim Mağazalar 23.756.700.000 6,76 İskenderun Demir Çelik 21.170.000.000 1,35 Türk Hava Yolları 19.278.600.000 0,62 Yapı ve Kredi Bank. 18.076.689.748 0,46 Ford Otosan 17.650.773.000 4,53 Sabancı Holding 16.527.271.841 0,56 Türk Telekom 15.435.000.000 2,07 Şişe Cam 13.657.500.000 1,07 Arçelik 12.494.214.510 1,53 Anadolu Efes 11.415.789.471 1,01 Vakıflar Bankası 10.975.000.000 0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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