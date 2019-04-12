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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 829 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 829 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.918.394.767 1,26 Garanti Bankası 35.868.000.000 0,77 Ereğli Demir Çelik 32.340.000.000 1,14 Tüpraş 32.228.951.040 3,28 Akbank 31.928.000.000 0,73 Turkcell 26.774.000.000 1,68 İş Bankası (C) 25.019.833.200 0,50 Enka İnşaat 24.600.000.000 0,77 Bim Mağazalar 24.029.940.000 6,84 ASELSAN 23.757.600.000 2,34 İskenderun Demir Çelik 20.967.000.000 1,33 Türk Hava Yolları 19.292.400.000 0,62 Ford Otosan 17.738.500.500 4,56 Yapı ve Kredi Bank. 17.654.337.184 0,45 Sabancı Holding 15.915.150.662 0,54 Türk Telekom 15.295.000.000 2,05 Şişe Cam 13.252.500.000 1,04 Arçelik 12.102.292.152 1,48 Anadolu Efes 11.297.368.418 1,00 Vakıflar Bankası 10.675.000.000 0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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