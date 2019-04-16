Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin ekonomi Trabzon EWE
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 841 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 841 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.715.522.923 1,25 Garanti Bankası 36.078.000.000 0,77 Tüpraş 33.055.334.400 3,36 Akbank 32.760.000.000 0,75 Ereğli Demir Çelik 32.095.000.000 1,13 Turkcell 28.314.000.000 1,78 İş Bankası (C) 26.279.824.800 0,53 Enka İnşaat 25.300.000.000 0,79 ASELSAN 24.190.800.000 2,39 Bim Mağazalar 24.121.020.000 6,87 İskenderun Demir Çelik 20.938.000.000 1,33 Türk Hava Yolları 19.803.000.000 0,63 Yapı ve Kredi Bank. 17.992.219.235 0,46 Ford Otosan 17.580.591.000 4,52 Sabancı Holding 16.221.211.251 0,55 Türk Telekom 15.435.000.000 2,07 Şişe Cam 13.387.500.000 1,05 Arçelik 12.230.680.511 1,49 Anadolu Efes 11.842.105.260 1,05 Vakıflar Bankası 11.000.000.000 0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsa şirketlerinin Piyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5