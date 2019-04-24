Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Trabzon Bursa food istanbul
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 845 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 845 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.324.138.455 1,27 Garanti Bankası 35.742.000.000 0,77 Akbank 32.968.000.000 0,75 Ereğli Demir Çelik 31.780.000.000 1,12 Tüpraş 30.801.561.600 3,14 Turkcell 27.720.000.000 1,74 Enka İnşaat 26.150.000.000 0,81 İş Bankası (C) 26.054.826.300 0,52 ASELSAN 24.396.000.000 2,41 Bim Mağazalar 24.227.280.000 6,90 İskenderun Demir Çelik 20.706.000.000 1,32 Türk Hava Yolları 19.375.200.000 0,62 Yapı ve Kredi Bank. 18.499.042.312 0,47 Ford Otosan 18.352.593.000 4,71 Sabancı Holding 15.955.958.740 0,54 Türk Telekom 15.435.000.000 2,07 Şişe Cam 13.252.500.000 1,04 Arçelik 12.115.806.716 1,48 Anadolu Efes 11.664.473.681 1,03 Vakıflar Bankası 10.675.000.000 0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsa şirketlerinin Piyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5