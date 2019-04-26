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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 832 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 832 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.360.497.196 1,24 Garanti BBVA 34.230.000.000 0,73 Akbank 32.292.000.000 0,74 Tüpraş 31.853.322.240 3,24 Ereğli Demir Çelik 30.485.000.000 1,07 Turkcell 27.500.000.000 1,73 Enka İnşaat 25.800.000.000 0,80 Bim Mağazalar 24.743.400.000 7,05 İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,50 ASELSAN 24.282.000.000 2,40 İskenderun Demir Çelik 20.445.000.000 1,30 Türk Hava Yolları 19.209.600.000 0,61 Ford Otosan 18.387.684.000 4,72 Yapı ve Kredi Bank. 17.907.748.722 0,46 Sabancı Holding 15.609.090.072 0,53 Türk Telekom 14.840.000.000 1,99 Şişe Cam 12.982.500.000 1,02 Arçelik 11.696.855.229 1,43 Anadolu Efes 11.682.236.839 1,04 Vakıflar Bankası 10.225.000.000 0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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