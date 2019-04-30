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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 833 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 833 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.081.548.410 1,23 Garanti Bankası 34.314.000.000 0,71 Ereğli Demir Çelik 32.060.000.000 1,21 Akbank 31.824.000.000 0,67 Tüpraş 30.876.687.360 3,14 Turkcell 27.500.000.000 1,73 Enka İnşaat 26.850.000.000 0,84 Bim Mağazalar 25.213.980.000 7,18 İş Bankası (C) 24.119.839.200 0,49 ASELSAN 23.301.600.000 2,30 İskenderun Demir Çelik 20.068.000.000 1,46 Türk Hava Yolları 19.747.800.000 0,63 Ford Otosan 18.492.957.000 5,30 Yapı ve Kredi Bank. 17.485.396.158 0,45 Sabancı Holding 15.711.110.269 0,54 Türk Telekom 14.910.000.000 2,00 Şişe Cam 13.725.000.000 1,04 Arçelik 12.392.855.280 1,41 Anadolu Efes 11.735.526.313 1,04 Vakıflar Bankası 10.100.000.000 0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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