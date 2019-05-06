Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 808 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.422.214.917 1,21 Garanti Bankası 33.348.000.000 0,69 Ereğli Demir Çelik 31.255.000.000 1,18 Tüpraş 30.701.393.920 3,12 Akbank 30.264.000.000 0,64 Turkcell 26.356.000.000 1,55 Enka İnşaat 26.150.000.000 0,81 Bim Mağazalar 23.832.600.000 6,79 İş Bankası (C) 22.814.847.900 0,46 ASELSAN 22.515.000.000 2,22 İskenderun Demir Çelik 20.242.000.000 1,47 Ford Otosan 18.826.321.500 5,39 Türk Hava Yolları 18.823.200.000 0,60 Yapı ve Kredi Bank. 16.894.102.568 0,43 Sabancı Holding 15.098.989.089 0,52 Türk Telekom 13.825.000.000 1,85 Şişe Cam 13.455.000.000 1,02 Arçelik 11.777.942.613 1,34 Anadolu Efes 11.249.999.997 1,00 Vakıflar Bankası 9.650.000.000 0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)