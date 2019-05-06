Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa ekonomi mersin Rusya
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği
Milli ürüne milli lastik
Milli ürüne milli lastik
Tansiyona uzaktan takip
Tansiyona uzaktan takip
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 814 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 814 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.005.471.469 1,23 Garanti Bankası 33.684.000.000 0,70 Ereğli Demir Çelik 31.080.000.000 1,17 Akbank 30.940.000.000 0,65 Tüpraş 30.801.561.600 3,14 Turkcell 26.400.000.000 1,56 Enka İnşaat 25.950.000.000 0,81 Bim Mağazalar 23.923.680.000 6,81 İş Bankası (C) 23.624.842.500 0,48 ASELSAN 22.845.600.000 2,25 İskenderun Demir Çelik 20.300.000.000 1,47 Türk Hava Yolları 19.044.000.000 0,61 Ford Otosan 19.019.322.000 5,45 Yapı ve Kredi Bank. 17.231.984.619 0,44 Sabancı Holding 15.139.797.168 0,52 Türk Telekom 14.175.000.000 1,90 Şişe Cam 13.545.000.000 1,03 Arçelik 11.804.971.741 1,35 Anadolu Efes 11.409.868.418 1,01 Vakıflar Bankası 9.825.000.000 0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsa şirketlerinin Piyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5