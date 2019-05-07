Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 800 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.991.112.249 1,20 Garanti Bankası 32.508.000.000 0,67 Ereğli Demir Çelik 30.555.000.000 1,15 Tüpraş 30.325.765.120 3,09 Akbank 30.160.000.000 0,63 Enka İnşaat 25.550.000.000 0,80 Turkcell 25.322.000.000 1,49 Bim Mağazalar 23.817.420.000 6,78 İş Bankası (C) 23.039.846.400 0,46 ASELSAN 22.651.800.000 2,24 İskenderun Demir Çelik 20.329.000.000 1,48 Türk Hava Yolları 18.795.600.000 0,60 Ford Otosan 18.633.321.000 5,34 Yapı ve Kredi Bank. 16.725.161.542 0,43 Sabancı Holding 14.588.888.107 0,50 Türk Telekom 13.790.000.000 1,85 Şişe Cam 13.207.500.000 1,00 Arçelik 11.453.593.075 1,31 Anadolu Efes 11.161.184.208 0,99 Vakıflar Bankası 9.650.000.000 0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)