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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 767 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 767 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.255.701.814 1,21 Garanti Bankası 31.962.000.000 0,66 Tüpraş 30.300.723.200 2,59 Akbank 30.004.000.000 0,63 Ereğli Demir Çelik 26.635.000.000 1,00 Enka İnşaat 25.000.000.000 0,70 Turkcell 24.816.000.000 1,46 İş Bankası (C) 22.499.850.000 0,45 Bim Mağazalar 22.011.000.000 5,88 ASELSAN 20.178.000.000 1,87 Ford Otosan 17.843.773.500 5,11 Türk Hava Yolları 16.932.600.000 0,51 İskenderun Demir Çelik 16.791.000.000 1,22 Yapı ve Kredi Bank. 16.387.279.491 0,42 Türk Telekom 15.225.000.000 1,93 Sabancı Holding 14.772.524.460 0,50 Şişe Cam 11.947.500.000 0,91 Arçelik 10.750.835.742 1,23 Anadolu Efes 10.509.868.418 0,87 Vakıflar Bankası 9.075.000.000 0,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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