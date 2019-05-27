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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 759 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 759 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.165.265.653 1,17 Garanti Bankası 31.290.000.000 0,65 Tüpraş 29.674.675.200 2,54 Akbank 29.588.000.000 0,62 Enka İnşaat 25.900.000.000 0,73 Ereğli Demir Çelik 25.095.000.000 0,95 Turkcell 24.926.000.000 1,47 İş Bankası (C) 22.724.848.500 0,45 Bim Mağazalar 22.344.960.000 5,97 ASELSAN 19.494.000.000 1,81 Ford Otosan 17.861.319.000 5,12 İskenderun Demir Çelik 17.023.000.000 1,24 Türk Hava Yolları 16.297.800.000 0,49 Yapı ve Kredi Bank. 16.133.867.952 0,41 Türk Telekom 14.595.000.000 1,85 Sabancı Holding 14.548.080.028 0,50 Şişe Cam 11.430.000.000 0,87 Arçelik 10.980.583.331 1,25 Anadolu Efes 10.705.263.155 0,89 Vakıflar Bankası 8.950.000.000 0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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