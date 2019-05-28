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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 765 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 765 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.697.804.243 1,19 Garanti Bankası 31.668.000.000 0,66 Akbank 29.796.000.000 0,63 Tüpraş 29.549.465.600 2,53 Enka İnşaat 25.750.000.000 0,72 Ereğli Demir Çelik 25.095.000.000 0,95 Turkcell 24.794.000.000 1,46 Bim Mağazalar 22.770.000.000 6,09 İş Bankası (C) 22.319.851.200 0,44 ASELSAN 19.801.800.000 1,84 Ford Otosan 18.738.594.000 5,37 İskenderun Demir Çelik 17.835.000.000 1,30 Türk Hava Yolları 16.670.400.000 0,50 Yapı ve Kredi Bank. 16.133.867.952 0,41 Türk Telekom 15.050.000.000 1,91 Sabancı Holding 14.568.484.067 0,50 Şişe Cam 11.632.500.000 0,88 Arçelik 11.000.855.177 1,26 Anadolu Efes 10.936.184.208 0,91 Tekfen Holding 9.079.800.000 1,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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