Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon Bursa Mehmet
Porsche’nin tercihi!
Porsche’nin tercihi!
Vodafone Türkiye'den hız rekoru
Vodafone'dan hız rekoru
Gerede tamamlandı
Gerede tamamlandı
Atlı koruma devrede
Atlı koruma ekibi kuruldu
Seramiksan'dan yeni seri
Seramiksan'dan yeni seri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 824 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 824 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.095.907.630 1,30 Garanti Bankası 34.860.000.000 0,72 Akbank 33.228.000.000 0,70 Tüpraş 31.978.531.840 2,74 Turkcell 27.852.000.000 1,64 Enka İnşaat 26.650.000.000 0,75 Ereğli Demir Çelik 26.530.000.000 1,00 Bim Mağazalar 24.470.160.000 6,54 İş Bankası (C) 23.939.840.400 0,47 ASELSAN 21.614.400.000 2,01 Ford Otosan 20.159.779.500 5,77 İskenderun Demir Çelik 18.531.000.000 1,35 Türk Hava Yolları 18.478.200.000 0,56 Yapı ve Kredi Bank. 18.161.160.261 0,46 Sabancı Holding 16.588.483.959 0,56 Türk Telekom 16.450.000.000 2,08 Şişe Cam 11.902.500.000 0,91 Arçelik 11.892.816.408 1,36 Anadolu Efes 11.652.631.576 0,97 Vakıflar Bankası 9.700.000.000 0,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsa şirketlerinin Piyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5