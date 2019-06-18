Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya mersin moda D
Buğday bu yıl erken olgunlaştı
Bu yıl erken olgunlaştı
AB'den arıcılığa mali destek
AB'den arıcılığa destek
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 831 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 831 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.327.497.914 1,36 Garanti Bankası 34.986.000.000 0,73 Akbank 33.280.000.000 0,70 Tüpraş 30.150.471.680 2,58 Turkcell 27.830.000.000 1,64 Ereğli Demir Çelik 26.075.000.000 0,98 Enka İnşaat 26.000.000.000 0,73 İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,49 Bim Mağazalar 24.409.440.000 6,53 ASELSAN 20.953.200.000 1,95 Ford Otosan 20.738.781.000 5,94 İskenderun Demir Çelik 18.850.000.000 1,37 Yapı ve Kredi Bank. 18.836.924.363 0,48 Türk Hava Yolları 18.243.600.000 0,55 Türk Telekom 17.185.000.000 2,18 Sabancı Holding 16.751.716.274 0,57 Arçelik 12.372.583.434 1,41 Şişe Cam 11.610.000.000 0,88 Anadolu Efes 11.492.763.155 0,96 Tekfen Holding 10.064.000.000 2,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsa şirketlerinin Piyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5