Borsa şirketlerinin piyasa değeri İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 833 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile...

20 Haziran 2019 Perşembe 18:49