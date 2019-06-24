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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 842 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 842 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.631.805.680 1,37 Garanti Bankası 37.590.000.000 0,78 Akbank 36.088.000.000 0,76 Tüpraş 28.397.537.280 2,43 Turkcell 28.380.000.000 1,67 Ereğli Demir Çelik 26.600.000.000 1,00 İş Bankası (C) 26.234.825.100 0,52 Enka İnşaat 26.200.000.000 0,74 Bim Mağazalar 23.437.920.000 6,27 Ford Otosan 21.107.236.500 6,05 ASELSAN 20.599.800.000 1,91 Yapı ve Kredi Bank. 20.272.923.082 0,52 İskenderun Demir Çelik 19.140.000.000 1,39 Türk Hava Yolları 17.788.200.000 0,54 Sabancı Holding 17.118.988.981 0,58 Türk Telekom 16.905.000.000 2,14 Arçelik 13.203.729.126 1,51 Anadolu Efes 11.403.947.365 0,95 Şişe Cam 11.385.000.000 0,87 Vakıflar Bankası 10.150.000.000 0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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