Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon dünya food istanbul mersin
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
Kırşehir'de buğday hasadına erken başlandı
Bozkırda 'erken hasat'
ATO'dan imar barışında çifte talep
ATO'dan çifte talep
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı
Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
Mega yat Marmaris'te

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 869 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 869 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.479.651.797 1,37 Garanti Bankası 38.220.000.000 0,79 Akbank 35.360.000.000 0,74 Tüpraş 28.798.208.000 2,46 Turkcell 28.160.000.000 1,66 Ereğli Demir Çelik 27.545.000.000 1,04 Enka İnşaat 27.350.000.000 0,77 İş Bankası (C) 27.224.818.500 0,54 Bim Mağazalar 24.181.740.000 6,46 Ford Otosan 21.931.875.000 6,28 ASELSAN 20.520.000.000 1,91 Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,52 İskenderun Demir Çelik 20.010.000.000 1,45 Türk Hava Yolları 17.788.200.000 0,54 Sabancı Holding 17.527.069.767 0,60 Türk Telekom 17.430.000.000 2,21 Arçelik 13.142.913.587 1,50 Anadolu Efes 11.776.973.681 0,98 Şişe Cam 11.677.500.000 0,89 Vakıflar Bankası 10.475.000.000 0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriBorsa şirketlerinin Piyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5