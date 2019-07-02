Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin food istanbul Bursa Trabzon
Manisa'da bağlar beyaza büründü
Bağlar beyaza büründü!
TÜVTÜRK Klasik Otomobil Festivali'nde
TÜVTÜRK festivalde!
ÇAYKUR'dan “Hayde çaya bakalım“ kampanyası
ÇAYKUR'dan kampanya
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün
Benzine büyük zam geliyor!
Benzine büyük zam!

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 886 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 886 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.544.728.978 1,40 Garanti Bankası 41.286.000.000 0,86 Akbank 37.856.000.000 0,80 Turkcell 29.084.000.000 1,72 Tüpraş 29.073.669.120 2,49 Enka İnşaat 28.850.000.000 0,81 İş Bankası (C) 28.529.809.800 0,57 Ereğli Demir Çelik 27.580.000.000 1,04 Bim Mağazalar 25.988.160.000 6,95 Yapı ve Kredi Bank. 21.877.862.826 0,56 Ford Otosan 21.580.965.000 6,18 ASELSAN 21.477.600.000 2,00 İskenderun Demir Çelik 20.213.000.000 1,47 Sabancı Holding 18.690.100.008 0,64 Türk Hava Yolları 18.561.000.000 0,56 Türk Telekom 18.410.000.000 2,33 Arçelik 13.149.670.869 1,50 Anadolu Efes 12.185.526.313 1,01 Şişe Cam 11.835.000.000 0,90 Vakıflar Bankası 11.500.000.000 0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsa şirketlerinin Piyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5