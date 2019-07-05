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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 886 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 886 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.037.549.368 1,39 Garanti Bankası 42.630.000.000 0,88 Akbank 39.208.000.000 0,82 İş Bankası (C) 29.699.802.000 0,59 Enka İnşaat 29.050.000.000 0,82 Tüpraş 28.698.040.320 2,46 Turkcell 28.226.000.000 1,67 Ereğli Demir Çelik 26.530.000.000 1,00 Bim Mağazalar 26.139.960.000 6,99 Yapı ve Kredi Bank. 22.469.156.415 0,58 Ford Otosan 20.931.781.500 6,00 ASELSAN 20.599.800.000 1,91 İskenderun Demir Çelik 19.430.000.000 1,41 Sabancı Holding 18.588.079.811 0,63 Türk Telekom 18.480.000.000 2,34 Türk Hava Yolları 18.409.200.000 0,56 Arçelik 13.129.399.023 1,50 Vakıflar Bankası 12.200.000.000 0,43 Anadolu Efes 11.759.210.523 0,98 Şişe Cam 11.385.000.000 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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