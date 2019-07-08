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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 878 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 878 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.733.241.602 1,38 Garanti Bankası 41.664.000.000 0,86 Akbank 39.000.000.000 0,82 İş Bankası (C) 29.204.805.300 0,58 Enka İnşaat 28.550.000.000 0,80 Tüpraş 28.322.411.520 2,42 Turkcell 27.654.000.000 1,63 Ereğli Demir Çelik 26.355.000.000 0,99 Bim Mağazalar 25.790.820.000 6,89 Yapı ve Kredi Bank. 21.708.921.800 0,56 Ford Otosan 21.177.418.500 6,07 ASELSAN 20.417.400.000 1,90 İskenderun Demir Çelik 19.546.000.000 1,42 Sabancı Holding 18.955.352.519 0,65 Türk Telekom 18.165.000.000 2,30 Türk Hava Yolları 17.857.200.000 0,54 Arçelik 12.953.709.690 1,48 Anadolu Efes 12.114.473.681 1,01 Vakıflar Bankası 11.850.000.000 0,41 Şişe Cam 11.047.500.000 0,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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