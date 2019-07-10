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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 876 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 876 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.443.293.056 1,40 Garanti Bankası 41.160.000.000 0,85 Akbank 39.156.000.000 0,82 Enka İnşaat 29.700.000.000 0,84 Tüpraş 29.274.004.480 2,50 İş Bankası (C) 29.159.805.600 0,58 Turkcell 28.886.000.000 1,70 Bim Mağazalar 26.716.800.000 7,14 Ereğli Demir Çelik 25.165.000.000 0,95 Yapı ve Kredi Bank. 21.793.392.313 0,56 Ford Otosan 21.212.509.500 6,08 İskenderun Demir Çelik 19.546.000.000 1,42 ASELSAN 19.539.600.000 1,82 Sabancı Holding 18.730.908.087 0,64 Türk Telekom 18.270.000.000 2,31 Türk Hava Yolları 17.084.400.000 0,52 Arçelik 13.237.515.536 1,51 Anadolu Efes 11.996.052.628 1,00 Vakıflar Bankası 11.975.000.000 0,42 Şişe Cam 10.755.000.000 0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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