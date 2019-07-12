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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 863 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 863 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.595.446.939 1,40 Garanti Bankası 38.892.000.000 0,81 Akbank 37.908.000.000 0,80 Tüpraş 31.051.980.800 2,66 Turkcell 29.260.000.000 1,73 Enka İnşaat 29.150.000.000 0,82 İş Bankası (C) 27.404.817.300 0,54 Bim Mağazalar 26.519.460.000 7,09 Ereğli Demir Çelik 25.270.000.000 0,95 Ford Otosan 20.931.781.500 6,00 Yapı ve Kredi Bank. 20.779.746.159 0,53 İskenderun Demir Çelik 19.169.000.000 1,39 ASELSAN 19.015.200.000 1,77 Türk Telekom 18.550.000.000 2,35 Sabancı Holding 18.220.807.104 0,62 Türk Hava Yolları 16.491.000.000 0,50 Arçelik 13.359.146.613 1,53 Vakıflar Bankası 11.775.000.000 0,41 Anadolu Efes 11.741.447.365 0,98 Şişe Cam 10.665.000.000 0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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