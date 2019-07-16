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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 870 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 870 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

(BIST 100) Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 46.001.190.627 1,42 Garanti Bankası 39.018.000.000 0,81 Akbank 38.064.000.000 0,80 Tüpraş 31.502.735.360 2,70 Enka İnşaat 29.400.000.000 0,83 Turkcell 29.150.000.000 1,72 İş Bankası (C) 27.584.816.100 0,55 Bim Mağazalar 27.081.120.000 7,24 Ereğli Demir Çelik 25.655.000.000 0,97 Ford Otosan 21.230.055.000 6,08 Yapı ve Kredi Bank. 21.117.628.210 0,54 İskenderun Demir Çelik 19.343.000.000 1,41 Aselsan 19.140.600.000 1,78 Sabancı Holding 18.608.483.851 0,63 Türk Telekom 18.410.000.000 2,33 Türk Hava Yolları 16.918.800.000 0,51 Arçelik 13.318.602.921 1,52 Vakıflar Bankası 11.850.000.000 0,41 Anadolu Efes 11.480.921.050 0,96 Şişe Cam 10.890.000.000 0,83


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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