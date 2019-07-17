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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

-Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 884 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 884 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.559.088.198 1,43 Garanti Bankası 40.026.000.000 0,83 Akbank 38.428.000.000 0,81 Tüpraş 31.552.819.200 2,70 Enka İnşaat 29.250.000.000 0,82 Turkcell 29.216.000.000 1,72 İş Bankası (C) 28.394.810.700 0,56 Bim Mağazalar 27.111.480.000 7,25 Ereğli Demir Çelik 26.040.000.000 0,98 Yapı ve Kredi Bank. 22.131.274.364 0,57 Ford Otosan 21.861.693.000 6,26 Aselsan 20.497.200.000 1,90 İskenderun Demir Çelik 19.430.000.000 1,41 Türk Telekom 18.865.000.000 2,39 Sabancı Holding 18.547.271.733 0,63 Türk Hava Yolları 17.581.200.000 0,53 Arçelik 13.622.680.613 1,56 Vakıflar Bankası 11.900.000.000 0,42 Anadolu Efes 11.623.026.313 0,97 Şişe Cam 11.115.000.000 0,85


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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