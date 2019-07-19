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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 904 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 904 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD Koç Holding48.258.139.8921,48 Garanti Bankası40.992.000.0000,85 Akbank39.832.000.0000,84 Tüpraş32.629.621.7602,79 Turkcell29.458.000.0001,74 İş Bankası (C)29.159.805.6000,58 Enka İnşaat29.050.000.0000,82 Bim Mağazalar27.794.580.0007,43 Ereğli Demir Çelik27.160.000.0001,02 Yapı ve Kredi Bank.23.144.920.5180,59 Ford Otosan22.107.330.0006,33 Aselsan20.998.800.0001,95 İskenderun Demir Çelik19.923.000.0001,45 Türk Telekom19.670.000.0002,49 Sabancı Holding19.098.180.7940,65 Türk Hava Yolları17.912.400.0000,54 Arçelik13.744.311.6901,57 Vakıflar Bankası12.200.000.0000,43 Anadolu Efes11.960.526.3131,00 Şişe Cam11.497.500.0000,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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