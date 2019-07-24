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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

-Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 908 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 908 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.942.832.365 1,51 Garanti Bankası 41.580.000.000 0,86 Akbank 39.832.000.000 0,84 Tüpraş 33.906.759.680 2,90 Turkcell 29.832.000.000 1,76 Enka İnşaat 29.000.000.000 0,82 İş Bankası (C) 28.979.806.800 0,57 Bim Mağazalar 28.781.280.000 7,69 Ereğli Demir Çelik 27.055.000.000 1,02 Yapı ve Kredi Bank. 23.651.743.595 0,61 Ford Otosan 22.282.785.000 6,38 Aselsan 21.090.000.000 1,96 İskenderun Demir Çelik 19.865.000.000 1,44 Sabancı Holding 19.485.857.541 0,66 Türk Telekom 19.215.000.000 2,43 Türk Hava Yolları 17.884.800.000 0,54 Arçelik 14.068.661.228 1,61 Anadolu Efes 12.552.631.576 1,04 Vakıflar Bankası 12.225.000.000 0,43 Şişe Cam 11.497.500.000 0,87


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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