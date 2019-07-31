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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 901 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 901 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.914.113.925 1,44 Garanti Bankası 41.370.000.000 0,82 Akbank 39.364.000.000 0,80 Tüpraş 34.958.520.320 2,99 Enka İnşaat 29.750.000.000 0,84 Turkcell 29.194.000.000 1,72 Bim Mağazalar 28.246.944.000 7,55 İş Bankası (C) 28.214.811.900 0,56 Ereğli Demir Çelik 26.040.000.000 0,98 Yapı ve Kredi Bank. 22.553.626.928 0,58 Aselsan 22.059.000.000 2,05 Ford Otosan 21.247.600.500 6,09 İskenderun Demir Çelik 20.300.000.000 1,47 Sabancı Holding 20.097.978.720 0,68 Türk Telekom 19.530.000.000 2,45 Türk Hava Yolları 17.498.400.000 0,53 Anadolu Efes 12.801.315.786 1,07 Vakıflar Bankası 12.800.000.000 0,45 Arçelik 11.764.428.049 1,30 Şişe Cam 10.957.500.000 0,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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